Nego Di é o terceiro eliminado do BBB21, com 98,76% dos votos

Quem saiu do BBB21 nesta terça, 16/2, foi Nego Di. O brother é o terceiro eliminado do programa e deixa a casa com 98,76% dos votos. Sarah e Fiuk permanecem no jogo. A consultora de marketing digital recebeu 0,37 dos votos e o cantor, 0,87%.

O comediante disputou o Paredão Triplo após ser indicado no contragolpe do último domingo. A Líder Karol Conká indicou Sarah para o Paredão e a sister conseguiu puxar mais uma pessoa com ela. O brother foi, então, escolhido. Já Fiuk foi o participante mais votado pela casa.

Assim que Tiago anunciou o resultado, os confinados mostraram seu carinho com o participante. “Lá fora é outra coisa”, disse Sarah ao abraçá-lo. “Vou sentir falta de vocês. Vai dar tudo certo”, disse Nego Di ao se despedir de todos da casa.

Ao conversar com Tiago Leifert do lado de fora e saber que recebeu o maior índice de votação da história do programa, o brother disse: “Acho que isso está mais atrelado ao meu trabalho antes do que no jogo. Por ser comediante, pelas piadas.”

O apresentador também falou sobre suas atitudes com Lucas e o eliminado comentou: “Meu pensamento era diferente do dia, depois comecei a sentir falta dele.”

