Osvaldo Leal assume direção do Into e diz que ivermectina sairá de protocolo de tratamento

O Into – hospital de referência no tratamento de pessoas infectadas pela covid-19 em Rio Branco – agora está sob o comando do médico Osvaldo Leal.

Uma das mudanças já feitas pelo especialista tem a ver com a retirada da ivermectina – medicação que não tem eficácia comprovada para o tratamento da doença – do protocolo de fármacos da instituição de Saúde.

“O que não tem eficácia comprovada não será usado”, explicou.

Osvaldo prometeu que irá melhorar a relação dos médicos com os familiares dos internados, possibilitando um conhecimento mais aprofundado por parte da família a cerca da real situação de cada um deles, além de aumentar a equipe de enfermeiros e médicos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários