Previsão diz que chuva de granizo pode chegar ao AC até esta sexta com fortes temporais

O mau tempo, de acordo com Friale, é resultado de uma frente fria fraca que se aproxima do Estado

O pesquisador Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui, alertou para fortes temporais nas próximas horas, nesta quinta-feira (4).

A previsão diz ainda que parte do Acre pode ter queda de granizo. “Nas próximas horas, o tempo estará extremamente instável no Acre e nas áreas próximas”, explicou.

O mau tempo, de acordo com Friale, é resultado de uma frente fria fraca que se aproxima do Estado, com elevada umidade do ar, que deixará a sexta com temperaturas abaixo dos 25ºC.

“Nesta sexta-feira, a temperatura diminui bastante durante o dia, no Acre, com máximas inferiores a 25ºC, na maioria dos municípios, principalmente em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e demais municípios do leste e do sul do estado”, continuou.

“Alertamos, também, para a alta probabilidade de transtornos à população de algumas áreas, como inundação de ruas, transbordamento de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra”, finalizou.

