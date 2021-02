“Semana com chuvas diárias e níveis dos rios elevados”, alerta Davi Friale

Os maiores volumes de chuva estão previstas para esta terça-feira (23) e no fim de semana,

O pesquisador Davi Friale informou por meio de uma publicação em seu site, O Tempo Aqui, que nesta semana, as chuvas vão dar uma trégua, diminuindo a intensidade, mas ocorrendo diariamente. “Podendo ser intensas em alguns momentos e locais”, explicou.

Os maiores volumes de chuva estão previstas para esta terça-feira (23) e no fim de semana, o que, segundo Friale, poderão fazer transbordar córregos e igarapés. “No Acre, poderão ocorrer transbordamentos de córregos e igarapés, entre esta segunda-feira e a próxima quinta-feira, principalmente do igarapé São Francisco. As chuvas diárias que ocorrerão esta semana em todo o Acre, manterão os níveis dos principais rios elevados, podendo, em alguns, provocar novos aumentos e, assim, causar mais enchentes alarmantes em alguns municípios”, alettou.

