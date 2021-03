21 municípios de RO registram casos de dengue entre janeiro e fevereiro de 2021

Com o início do ‘Inverno Amazônico’, período onde as chuvas se intensificam na região norte, a Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa) ampliou o monitoramento dos casos de dengue no estado.

Segundo o órgão, 21 municípios de Rondônia confirmaram casos da doença entre 3 de janeiro a 17 de fevereiro de 2021.

O boletim de levantamento epidemiológico estadual já aponta seis municípios com alto risco de propagação do mosquito Aedes Aegypti e até o dia 17 de fevereiro deste ano, a Agevisa confirmou 197 casos.

-Casos notificados: 547

-Casos confirmados: 197

-Em investigação: 220

-Descartados: 130

-Óbitos: 0

Segundo o boletim, os municípios de Buritis e Chupinguaia estão em alerta amarelo e os municípios de Parecis e Primavera de Rondônia em alerta vermelho, já que os números de casos confirmados, em relação ao número da população, é alto.

Confira a lista de todos os municípios que tiveram casos confirmados entre os dias 3 de janeiro a 17 de fevereiro:

Casos confirmados de dengue em RO

Município Número de casos confirmados Alta Floresta d’Oeste 1 Ariquemes 5 Buritis 51 Cabixi 1 Cacoal 11 Campo Novo de Rondônia 5 Chupinguaia 10 Costa Marques 12 Espigão d’Oeste 2 Jaru 9 Ji-Paraná 1 Machadinho d’Oeste 4 Nova Mamoré 1 Ouro Preto do Oeste 4 Parecis 2 Pimenta Bueno 1 Porto Velho 63 Primavera de Rondônia 1 São Felipe d’Oeste 4 São Francisco do Guaporé 11 Vilhena 2

