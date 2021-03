Acre deve integrar Consórcio de Vacinas do Nordeste para fazer imunização em massa

O secretário de Saúde Alysson Bestene confirmou na tarde desta terça-feira (17), que o Acre deverá integrar o Consórcio do Nordeste para compra de vacinas Sputnik V, da Rússia.

Segundo o gestor, a procuradoria do Estado deverá ser acionada para realizar os trâmites legais para aquisição dos imunizantes. Vale salientar que o governo tem à disposição mais de R$ 100 milhões destinados à compra de vacinas.

No entanto, Bestene frisou que as vacinas não têm a pronta entrega pelos laboratórios. “Temos o recurso, falta chegar a vacina para realizar a imunização em massa da população”, declarou, dizendo que o Acre deve adquirir mais de 700 mil doses da Sputnik V.

Consórcio do Nordeste

Os governadores dos estados do Nordeste assinaram nesta quarta-feira (17), contratos individuais com o Fundo Soberano Russo para a compra de um total de 37 milhões de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, a Sputnik V.

Estava prevista para esta tarde a assinatura de um termo de parceria com o Ministério da Saúde para direcionar todas as unidades para o Plano Nacional de Imunização (PNI). Contudo, o pedido de uso emergencial ou aprovação definitiva do fármaco à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo o presidente do Consórcio do Nordeste, o piauiense Wellington Dias (PT), as doses serão entregues ao Brasil entre abril e julho. Ao comentar a negociação anteriormente, o petista citou o valor de US$ 9,95 por dose, o que resultaria em um contrato de aproximadamente US$ 368 milhões com o fundo russo, algo como R$ 2,1 bilhões.

Em relação a autonomia de compra para fazer a contratação direta, os governadores nordestinos se apoiam na lei, sancionada na semana passada, que autoriza estados e municípios a importarem vacinas aprovadas por autoridades de outros países e blocos como Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Reino Unido, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Canadá, Austrália e Argentina.

