Acre registra maior índice de isolamento social do país com 56,3% neste fim de semana 

No primeiro fim de semana de lockdown no Acre, o mapa apontou mais de 60% de isolamento

O levantamento divulgado pela plataforma InLoco mostrou que o Acre teve o melhor marca de isolamento social no Brasil com 56,3%. Em segundo lugar ficou Rio Grande do Sul, com 50,8%

O mapa mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento impostas pelo governo e mostra que o ‘lockdown’ implantado pelo comitê de acompanhamento da Covid-19 teve resultados positivos até o momento.

O levantamento mostrou que no sábado (20), o estado chegou a marca de 50% nos índices do levantamento.

No primeiro fim de semana de lockdown no Acre, o mapa apontou mais de 60% de isolamento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários