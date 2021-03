Acre tem apenas 4 leitos de UTI para pacientes com Covid-19; todos no Juruá 

Dados da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, informa que dos 106 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, apenas 4 estão disponíveis para pacientes com Covid-19.

Destes 4 leitos, todos estão disponíveis no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, onde dos dos 26 leitos, 22 estão ocupados.

O boletim destacou que em Rio Branco, a ocupação dos leitos chegou a 100%, os 80 leitos do Pronto Socorro de Rio Branco e do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), estão ocupados.

