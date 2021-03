Adriano Imperador volta a se relacionar com duas ex-namoradas ao mesmo tempo

Adriano Imperador gosta de boas aventuras. Segundo o jornal Extra, o jogador estaria se envolvendo com duas antigas namoradas.

Só que uma sabe da outra. Desde que se mudou para um hotel de luxo na Barra da Tijuca, sua ex-noiva, Victoria Moreira, anda sempre andando por lá. Inclusive, ela chegou a fazer um book na suíte do famoso.

Porém, outra paixão de Didico anda frequentando o mesmo local, que é Micaela Mesquita, de 23 anos, que teve um romance com ele em 2015.

Assim como Victoria, Mica, que trabalha em um salão de cabeleireiros na Rocinha, também teve um relacionamento de idas e vindas com Adriano.

Numa entrevista, no início do romance dos dois, ela chegou a afirmar: “Eu sou a nova imperatriz”.

Com Victoria, o namoro começou em dezembro de 2019, chegou à aliança de noivado em junho de 2020 e um término turbulento uma semana depois. Pelo visto, agora, o Imperador tenta driblar um possível encontro entre as duas.

Segundo pessoas próximas ao artista, quando Moreira retorna para cidade onde mora, Itaperuna, no Norte Fluminense, Micaela tem livre acesso ao hotel.

Porém, ele não sai em público com nenhuma das duas para não ser flagrado. O triângulo amoroso já dura cerca de três meses.

Cabe lembrar que o ex-atacante saiu de sua mansão recentemente. O ídolo da Seleção teria negociado seu casarão por R$ 9 milhões e só tirou troféus e itens pessoais da casa onde residia no Rio de Janeiro.

Com a mudança, ele resolveu se alocar na suíte presidencial do Grand Hyatt Hotel, onde desembolsará cerca de R$ 80 mil por mês.

As diárias da suíte principal do badalado hotel custam diariamente R$ 2,7 mil. O espaço tem 145 m², com sala de estar e de jantar, cozinha gourmet, closet independente, banheiro espaçoso com banheira de imersão, TV e chuveiro separados, e varanda ampla com uma invejável vista para o mar.

A escolha de Adriano foi se manter hospedado ao invés de alugar algum apartamento. Segundo o jornal, a ideia do astro de Flamengo e Internazionale é procurar uma nova casa enquanto está no hotel, que fica na Barra da Tijuca.

Ele tomou essa decisão para poder fazer suas “resenhas” com amigos até a madrugada, sem incomodar vizinhos.

