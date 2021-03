Alerj aprova Projeto de Lei para rebatizar Maracanã com nome em homenagem a Pelé

Deputados da Assembleia Legislativa do Rio aprovam que Estádio passe a se chamar Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou nesta terça-feira a mudança do nome do Estádio do Maracanã de “Jornalista Mário Filho” para “Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”.

A mudança foi aprovada em regime de urgência pelos deputados da Alerj e ainda depende da aprovação do governador em exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la.

Se aprovado, o complexo esportivo, que engloba ainda o ginásio Maracanãzinho e o estádio de atletismo Célio de Barros, seguirão se chamando Mário Filho. Somente o Estádio do Maracanã terá o novo nome.

