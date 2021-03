Andressa Urach leva várias agulhadas no rosto e choca ao mostrar tudo

Andressa Urach voltou ao mundo dos procedimentos estéticos e divulgou um vídeo com 18 agulhas no rosto

Andressa Urach voltou ao mundo dos procedimentos estéticos e divulgou um vídeo com 18 agulhas no rosto, explicando que o processo visa reduzir a flacidez com a implementação de fios estimuladores de colágeno.

“Acabou o meu pescocinho de ‘pelaquinha’ de galinha. Adoro”, disparou em um dos trechos da legenda. “Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu???”, questionou em outra, na qual surgiu se admirando.

“Gente, como é gostoso se cuidar sem culpa! Estou amando viver essa nova fase da minha vida. Obrigada o carinho de quem está feliz com a minha felicidade”, destacou Andressa.

Em outro momento, a influenciadora fez questão de dizer: “Nem doeu!”. Nos comentários, ela dividiu opiniões e uma das fãs disparou: “Essa moça não aprendeu nada com o que já passou, cada um tem suas escolhas”.

“Quase morreu!! Agr inventa moda? Pelo menos esse é mais seguro q oque aconteceu cm vc anos atrás”, apontou outra pessoa. Vale lembrar que, em um vídeo recente, ela fez revelações inéditas sobre o seu passado.

Em entrevista ao ator e apresentador Theodoro Cochrane para o seu canal no YouTube, a modelo contou detalhes sobre a infância, o abuso do avô adotivo e outras histórias polêmicas da vida.

Logo no início, o filho de Marília Gabriela exibiu uma revista Playboy, em que a Miss Bumbum foi uma das coelhinhas, quando tinha 22 anos:

“Sonhava em ser capa da Playboy, mas nunca me chamaram. Aí a Sexy me convidou e aceitei. […] Não tenho problemas em mostrar meu corpo. Eu gostava de ser olhada, admirada“.

Ao falar sobre a grande exposição, Urach citou a rejeição que teve na infância. Segundo ela, o pai não acreditava que ela era sua filha e a mãe a deu para outra família, por não ter condições de cria-la.

“Depois de muita terapia, entendi isso. Porque a gente chega numa fase da vida que é uma panela de pressão e a gente não sabe que está cheio de emoções aqui dentro a ponto de explodir. Na infância, eu buscava o amor das pessoas“, explicou.

Quando tinha entre 6 e 8 anos, Andressa foi abusada pelo avô adotivo. Sobre o assunto, ela ressaltou:

“Isso aflorou a sexualidade muito cedo em mim. Tanto que brincava de bonecas e comecei a beijar minhas amiguinhas na boca“, disse a loira, que recordou um momento complicado:

“Acabei, sem entender naquela idade, abusando de uma amiguinha, porque ele [avô adotivo] botava o dedo em mim e eu botava o dedo nela“.

Confira:

