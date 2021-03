Após Rocha dizer que está com Covid, seguidora recomenda “remédio do Bolsonaro”

O comentário foi feito na publicação onde Rocha diz que ele e a esposa estão com covid

Uma seguidora das redes sociais do vice-governador Major Rocha o recomendou a usar o que ela chama de “remédio do Bolsonaro”. O comentário de Ozélia Geralda foi feito numa publicação no Facebook onde Rocha comunicou que nesta terça-feira (23) ele e a esposa Selma receberam o resultado positivo para Covid-19.

No comentário, ela afirma que os medicamentos Cloroquina, Ivermectina, Azitromicina e Vitamina C, que segundo ela são “remédios do Bolsonaro”, curou ela e seus familiares. A mulher ainda diz que Deus é maravilhoso, agradece Jesus e recomenda que o vice-governador e sua esposa também façam o uso dos medicamentos.

A Hidoxicloroquina e a Ivermectina, medicamentos aos quais a mulher se refere, fazem parte do chamado “Kit covid” e não possuem eficácia comprovada no tratamento da doença. Os efeitos colaterais dessas drogas incluem hemorragias, insuficiência renal e arritmias, podendo agravar a situação do paciente infectado pelo coronavírus e levar inclusive à morte.

