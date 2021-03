Após rumores de romance, Mariana Rios se declara para Luan Santana no aniversário

Mariana Rios virou assunto no período do Réveillon, por conta de rumores de envolvimento com Gusttavo Lima e Luan Santana

Mariana Rios virou assunto no período do Réveillon, por conta de rumores de envolvimento com Gusttavo Lima e Luan Santana, mas parece que ela já superou todos eles.

Prova disso é que a cantora e atriz fez questão de, nas redes sociais, deixar uma mensagem de aniversário para Luan no último dia 13, quando ele completou 30 anos de idade.

Com várias fotos ao lado do famoso, ela disparou: ”Luan é aquela pessoa que a gente tem vontade de ter perto! Um cara do bem, amigo, sensível, talentosíssimo, generoso e engraçado!”.

“Desejo que você seja muito feliz no seu novo ano! E que você voe cada vez mais alto, pois você merece! Parabéns!!!”, completou, arrancando elogios dos fãs dos dois nos comentários.

Na época da polêmica, ela chegou a falar sobre a situação ao reagir o seguinte comentário de uma fã: “Uma hora com o Gusttavo, e outra com o Luan. Tenho certeza de que ela não está com ninguém e ainda rindo pra caramba”.

A arista reagiu à declaração da internauta: “Até eu fiquei confusa agora. Jesus amado, viu!”. Os boatos, cabe lembrar, tiveram início em novembro passado, quando Mariana Rios esteve com Gusttavo Lima no reality O Próximo N° 1 VillaMix.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, os dois tiveram um affair após a apresentação do programa do Multishow em parceria com o canal do VillaMix, no YouTube.

O jornalista ainda salientou que, depois desse encontro ao vivo, eles voltaram a se ver em dezembro.

Já a relação dela com Luan Santana foi em Trancoso, na Bahia. Os dois estiveram no local na virada de ano e ficaram hospedados na mesma pousada, de acordo com os rumores.

Assessoria de Luan Santana afirmou que não conseguiu contato com ele porque o artista está “offline”.

Procurada por Leo Dias, Rios negou qualquer affair com o músico. “Eu e Luan somos muito amigos mesmo. Amigos desde sempre há anos. Amigos de verdade”, reforçou.

Confira:

(Imagem: Divulgação / Instagram)

