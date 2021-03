Arthur do BBB21 diz que seu “maior sonho” é trabalhar no Flamengo

O participante do reality é ex-jogador e passou pelas categorias de base da Ponte Preta e do Atlético-GO

Torcedor do Flamengo, o crossfiteiro Arthur Picoli do Big Brother Brasil 21 teria dito que seu “maior sonho” é trabalhar no clube do seu coração.

O participante do reality é ex-jogador e passou pelas categorias de base da Ponte Preta e do Atlético-GO, mas torce para o Flamengo e revelou: “Meu maior sonho é trabalhar no Flamengo. Para mim, é o ápice. Não é à toa que eu estou me especializando em fisiologia. Quero trabalhar com preparação física e alto rendimento.”

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários