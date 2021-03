Carla Diaz diz que não aguenta mais ser ‘saco de pancada’ de Arthur

Carla Diaz desabafou com João Luiz sobre como tem sido tratada por seu affair Arthur no “BBB 21”.

A atriz reclamou que sente que está “mendigando” carinho, e criticou o jeito com que o crossfiteiro lhe dirigiu a palavra quando ela acordou e perguntou se ela havia feito o raio-x:

Eu acordei, fizemos o raio-x, voltei a dormir, no que ele entra no quarto, eu acordei no susto. Falei assim: ‘Eu fiz o raio-x?’. Eu não lembrava (…) Aí ele entra daquele jeito, mudo e calado, e no que ele estava saindo, eu falei: ‘Nossa, Arthur, bom dia para você também. Ele: ‘Está todo mundo dormindo’. Mas custa? É o mínimo

João quis saber se Arthur só se comportava assim na frente das pessoas, e Carla respondeu:

Não, não tem critério. Ele está estressadinho. A gente, quando está estressado, a gente dá umas patadas em quem a gente está mais próximo. Tipo eu e minha mãe, normal, a gente entende. Mas aqui eu não sou saco de pancada. E eu não estou aguentando