City desiste de Messi e dupla com Neymar no PSG tem caminho aberto

O futuro de Messi segue sendo assunto e, segundo o jornal Sport, o Manchester City, que era o destino preferido do argentino há oito meses, ​​desistiu da contratação.

O jogador termina seu contrato com o Barça em três meses, em 30 de junho, e a desde 1.º de janeiro pode negociar livremente.

De acordo com a reportagem, equipe inglesa não vai mais participar da briga para contratar Messi por dois motivos. O primeiro é que o clube prioriza a contratação de um ‘nove’ artilheiro após anunciar que Kun Agüero não vai continuar em Manchester.

A equipe de Guardiola tem preferências: Erling Haaland, norueguês do Borussia Dortmund, além de Romeo Lukaku do Inter e Harry Keane do Tottenham.

O segundo motivo para não tentar Messi é que os diretores do City estão convencidos de que o argentino vai acabar renovando com o Barcelona, diante da chegada do novo presidente ao Camp Nou.

Se a desistência for confirmada, o Paris Saint-Germain permaneceria como a única alternativa viável para tentar a contratação, reeditando a dupla com o brasileiro Neymar.

Há muito tempo os franceses enviam sinais que querem o argentino, com declarações partindo dos vestiário, e até mesmo da diretoria, com Leonardo se manifestando publicamente sobre o desejo dos franceses.

Existe ainda a opção de Messi ir para os Estados Unidos, mas essa rota seria considerada para o futuro.

