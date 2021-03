Com mais 11 mortes, Acre registra quase 300 novos casos de covid-19 em 24h

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 273 casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira, 11, sendo 137 casos confirmados por exame de RT-PCR e 136 testes rápidos. O número de infectados saltou de 61.121 para 61.394 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 165.878 notificações de contaminação pela doença, sendo que 103.703 casos foram descartados e 781 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 51.797 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 360 pessoas seguem internadas.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

A Sesacre esclarece que o óbito de M. E. P. S., notificado no boletim do dia 10 de março sendo de Rio Branco era residente do município de Porto Acre.

Mais 11 notificações de óbitos foram registradas nesta quinta-feira, dia 11, sendo 6 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.094 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Rio Branco, J. A. F., de 62 anos, faleceu no dia 6 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), sem data de entrada na unidade de saúde.

Morador de Cruzeiro do Sul, J. B. M., de 53 anos, deu entrada no Hospital Regional do Juruá, no dia 3 de fevereiro, vindo a óbito no dia 8 de março.

Morador de Sena Madureira, R. G. V., de 56 anos, sem data de entrada no Hospital João Câncio Fernandes, faleceu no dia 9 de março.

C. J. S. C., de 54 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 7 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 9 de março.

R. N. S., de 92 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 8 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 10 do referido mês.

Morador de Acrelândia, J. S., de 76 anos, deu entrada no dia 26 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 10 de março.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Sena Madureira, M. E. S., de 71 anos, faleceu no dia 6 de março, no Hospital João Câncio Fernandes, sem data de entrada na unidade de saúde.

Moradora de Rio Branco, M. G. P. S., de 71 anos, deu entrada no dia 27 de fevereiro, na Pronto Clínica, e veio a óbito no dia 6 de março.

J. V. S., de 44 anos. Moradora de Sena Madureira, faleceu no dia 8 de março, no Hospital João Câncio Fernandes, sem data de entrada na unidade de saúde.

Moradora de Rio Branco, M. A. S. B., de 46 anos, deu entrada no dia 8 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia seguinte, 9.

Moradora de Feijó, M. D. N. S., de 71 anos, deu entrada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no dia 23 de fevereiro, vindo a óbito no dia 10 de março.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários