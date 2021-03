Com titulares de volta, cinco tópicos para ficar de olho no início do Flamengo 2021

Como volta Diego Alves? Arão continua na zaga? Como os jovens serão inseridos no elenco? Veja questões que começarão a ser respondidas a partir do jogo contra o Bangu, nesta quarta-feira

O time principal do Flamengo fará sua estreia na temporada 2021 nesta quarta-feira, contra o Bangu, em Volta Redonda.

O jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca será o ponto de partida para Rogério Ceni começar a moldar a equipe para o restante do ano. E também será a oportunidade de saber como os atletas iniciam o ano.

Abaixo, o ge separou cinco tópicos para ficar de olho no Flamengo versão 2021:

Diego Alves

Considerado titular na equipe ideal do Flamengo, o goleiro volta após longa inatividade, devido a problemas musculares na reta final do Campeonato Brasileiro. O veterano jogou pouco após sua arrastada renovação e está em seu último ano de contrato.

A sombra de Hugo permanece, mas diminuiu após algumas falhas do jovem no Brasileirão. Diego segue como primeira opção de Rogério Ceni, mas precisará jogar para recuperar ritmo, de olho nos desafios seguintes, como a Supercopa do Brasil.

O zagueiro Willian Arão

Outro que ficou fora da reta final do Brasileiro por problemas físicos, Arão iniciará a temporada novamente na zaga. Suas atuações na função foram boas, e sua mudança foi considerada um dos pontos primordiais para a conquista nacional.

Por outro lado, o Flamengo se reforçou na função, com a chegada de Bruno Viana, que deixou boa impressão em seus primeiros jogos no Campeonato Carioca. Com a afirmação de Bruno e a recuperação de Rodrigo Caio, como ficará a situação de Arão no elenco?

O fato é que o volante/zagueiro segue como um dos homens de confiança de Rogério Ceni e será peça importante para o elenco ao longo da temporada.

Onde entram os jovens da base?

O início do Carioca serviu para que alguns jovens mostrassem que podem fazer parte do elenco principal. Neste começo, porém, apenas três foram relacionados para enfrentar o Bangu: os volantes João Gomes e Hugo Moura e o atacante Rodrigo Muniz.

Gomes e Hugo Moura disputam posição na função que talvez seja a mais aberta do elenco rubro-negro na atualidade, principalmente com Arão fixado como zagueiro. Ambos têm capacidade de jogar como primeiro volante e revezar com Diego na função.

Muniz, por outro lado, tem concorrência mais pesada. O artilheiro do Carioca terá que buscar espaço com Gabigol e Pedro – este último, lesionado, abre chance contra o Bangu. O centroavante mostrou presença de área e muita capacidade de finalização.

A disputa no meio-campo

Se Gomes e Hugo Moura intensificaram a disputa na parte mais defensiva do meio-campo, o Flamengo ainda não tem uma alternativa real para suprir os maestros Everton Ribeiro e Arrascaeta.

Pepê, o nome mais próximo, vem jogando mais como volante e já declarou que se vê mais confortável atuando recuado.

Vitinho é outra alternativa e, embora não seja exatamente um armador, deu boas respostas no início do Carioca, com dois gols marcados em três jogos.

Variações com Gabigol no ataque

Gabigol e Pedro podem jogar juntos? A eterna discussão sobre a dupla vai ter que esperar um pouco devido à lesão de Pedro, mas a ascensão de Rodrigo Muniz, que guarda características parecidas com a do camisa 21, pode possibilitar a Rogério Ceni testar variações no ataque com Gabigol.

Pedro e Muniz dão mais presença de área ao Flamengo, liberando Gabigol para se movimentar. Ceni já mostrou preocupação com a recomposição quando o time jogar com dois atacantes assim, mas o Carioca será um bom laboratório para que ele encontre soluções.

