Covid-19: com hospitais superlotados, deputado diz que “a fila da morte está formada”

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez uso da tribuna remota da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (10), para fazer um alerta a população sobre a gravidade no sistema de saúde pública do estado.

Segundo ele, nessa segunda onda da pandemia do coronavírus, o governo precisa ser mais duro nas tomadas de decisões. Magalhães disse que devido a falta de leitos, a situação na saúde está caótica. “A fila da morte está formada. Agora não há discriminação entre aqueles que tem dinheiro, pegam um jatinho e vai se tratar fora do Acre, pois até para quem tem dinheiro a situação está difícil”, declarou.

