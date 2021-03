CR7 não pode cozinhar ou trocar lâmpadas em casa: veja o motivo

Georgina Rodríguez, mulher do craque, afirmou que não deixa que o jogador faça certas atividades domésticas, para focar apenas na carreira

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo ainda é uma máquina de fazer gols e quebrar recordes. Mas tudo isso tem um preço. E em casa, o foco também é 100% no futebol. Georgina Rodríguez, mulher do craque, afirmou que, para o jogador focar apenas dentro de campo, coloca o atacante da Juventus no banco de reservas na hora de realizar certas atividades domésticas.

Rodríguez revelou que CR7 não é lá muito chegado nos afazeres domésticos. Mas que também releva e até estimula que o craque não faça algumas atividades, como trocar lâmpadas, para não se machucar. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI! Foto: Reprodução/Instagram

