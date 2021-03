Detran inicia atendimento presencial para entrega de CNHs

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) inicia a entrega das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) que foram solicitadas antes do fechamento total das unidades, ou por meio do site do órgão. A ação será realizada a partir da tarde desta sexta-feira-feira, 5, de forma agendada por meio do site do Detran/AC. É importante que os condutores fiquem atentos aos protocolos adotados pelo Departamento, por conta da pandemia da Covid-19.

Para quem já solicitou a CNH, pagou as taxas e aguardou o período de confecção do documento, é necessário apenas agendar dia e hora para retirada, por meio site do Detran, e no dia marcado comparecer com documento oficial de identificação.

“A única etapa presencial é o recebimento do documento, o que, para evitar aglomerações, precisa ser agendado pelo site. O horário de entrega será apenas das 13h30 às 16h”, explica Elisângela Brasil, chefe da Divisão de Atendimento ao Público – Habilitação do Detran.

Solicitando CNH por meio do Site

No site www.detran.ac.gov.br é possível solicitar a CNH definitiva, Permissão Internacional para Dirigir e a segunda via da CNH, clicando-se na aba de Serviços.

Após abertura do serviço e emissão da taxa, o pagamento deve ser efetuado ao Banco do Brasil. O documento de habilitação estará disponível, aproximadamente, no prazo de sete dias na sede do Detran-AC, localizada na Avenida Ceará, número 3059, Jardim Nazle, em Rio Branco.

O usuário pode agendar a retirada da CNH, no site, logo após realizar o pagamento da taxa. Vale lembrar que o agendamento é feito para uma semana depois do pagamento efetuado, que é o prazo para que documento fique pronto e possa ser retirado.

No dia agendado, o cidadão deve usar máscara de proteção durante todo o período de seu atendimento nos guichês e será terminantemente proibida a entrada de acompanhantes.

Os demais serviços seguem suspensos enquanto perdurar a classificação do Acre na Bandeira Vermelha.