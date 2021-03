Felipe Prior faz tatuagem com o rosto de Ronaldo Fenômeno; veja o vídeo

A admiração de Felipe Prior por Ronaldo Fenômeno ultrapassou as palavras e virou tatuagem

A admiração de Felipe Prior por Ronaldo Fenômeno ultrapassou as palavras e virou tatuagem. Nesta terça-feira (23), o ex-BBB revelou que fez uma homenagem para o ídolo em sua panturrilha.

No Instagram, o arquiteto anunciou que os fãs poderiam ver a realização da tattoo no seu canal no YouTube.

Já deixando um vídeo com spoilers do dia em que fez o desenho, Felipe legendou: “Ronaldo essa é pra você! hoje às 19h no link da minha bio tem vídeo novo, uma homenagem pra esse meu grande ídolo”.

Algumas horas depois, o ex-brother publicou na plataforma de vídeos o processo da tatuagem super especial.

De acordo com Prior, o desenho é muito significativo, já que reúne seu amor pelo futebol e também sua passagem pelo BBB 2020.

Para quem não lembra, quando estava confinado no reality, o jogador prometeu que se chegasse à final do programa, ele iria usar o famoso penteado de Ronaldinho, apenas com um pouco de cabelo na frente.

“Essa tattoo é algo que tem a ver com o Big Brother e ao mesmo tempo com a minha vida pessoal, porque quando a gente estava no jogo eu falei que se eu fosse para a final, faria o cabelo do Ronaldo Fenômeno“, explicou.

“Mas infelizmente eu perdi naquele paredão histórico e por conta disso não consegui fazer essa homenagem ao meu maior ídolo do futebol“, completou o ex-BBB, se referindo ao paredão em que enfrentou Manu Gavassi e Mari Gonzalez. Na ocasião, o Big Brother Brasil bateu recorde ao receber mais de 1 bilhão de votos.

Para finalizar, Felipe Prior ainda pediu para que os fãs marcassem Ronaldinho na postagem para que ex-jogador soubesse do carinho que o arquiteto tem por ele.

“Queria pedir ao Ronaldo para fazer um autógrafo na minha tatuagem, que eu vou correndo tatuar também. E é isso, joga e joga“, concluiu.

E essa não foi a única tatuagem que o ex-participante do BBB fez nos últimos dias. Na rede social, ele também compartilhou um desenho que finalizou recentemente.

