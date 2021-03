Governo do Estado recebe doação de 50 cilindros de oxigênio

Por meio de uma grande operação logística, 50 cilindros de oxigênio chegaram ao Aeroporto Internacional de Rio Branco na madrugada deste domingo, 14, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). O material foi doado ao governo do Estado pelo Ministério Público do Acre (MPAC), órgão responsável pela coordenação da campanha SOS Acre, e a empresa Rio Med.

Ao todos, são 2,5 mil litros de oxigênio, que darão suporte a rede pública hospitalar no atendimento aos pacientes com Covid-19. Por conta das complicações da doença e do crescimento no número de casos, a demanda pelo gás aumentou consideravelmente.

Por meio das redes sociais, o governador Gladson Cameli agradeceu ao Ministério Público em nome da procuradora-geral Kátia Rejane, e a empresa Rio Medi por essa importante doação que salvará muitas vidas. Cameli agradeceu também ao Ministério da Saúde e a Força Aérea Brasileira (FAB) pelo apoio no transporte.

Representando o governo acreano no ato da entrega, a diretora administrativa da Secretaria de Estado de Saúde, Muana Araújo, explicou que a chegada dos cilindros aumentará a capacidade já existente e reforçará, sobretudo, as unidades do interior.

“Apesar de termos usinas de oxigênio em nossos hospitais, algumas unidades utilizam cilindros, principalmente, no interior. Antes da pandemia, tínhamos unidades que recebiam oxigênio a cada 15 dias e, hoje, recebem diariamente. A chegada desses vasilhames ajuda ainda mais a nossa logística e garante que não tenhamos desabastecimento em nosso estado”, afirmou.

O transporte dos equipamentos foi coordenado pelos ministérios da Saúde e Defesa. O superintende do Ministério da Saúde no Acre, Éden Miranda, destacou a união de esforços entre as instituições no enfrentamento a pandemia e preservação da vida.

“Em parceria com o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde não vem medindo esforços para garantir o abastecimento de oxigênio em todo o país. Mais cilindros serão enviados ao Acre e o principal objetivo da União, Estado e municípios é salvar vidas”, declarou.

