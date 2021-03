Homem tenta estrangular mulher por não achar tampa de marmita

Homem foi preso em flagrante; uma vizinha do casal ajudou na fuga da vítima

Na segunda-feira (22), no Rio de Janeiro , após não achar a tampa de sua marmita, um homem de 39 anos foi preso ao tentar estrangular sua mulher com uma barra de ferro, no município de Guapimirim.

Homem foi encaminhado por policiais civis para a 67ª DP (Guapimirim). As informações foram apuradas pelo jornal O Dia.

De acordo com informações das autoridades, o homem, que não foi identificado, em momento de fúria, agrediu sua companheira com socos e chutes, fez ameaças e ainda tentou usar uma barra de ferro para estrangular a mulher.

Uma vizinha do casal serviu como testemunha e auxiliou a mulher na hora de fugir.

Segundo os relatos da vítima, o motivo da agressão se veio pelo fato de o homem ter ficado irritado por não ter encontrado a tampa da marmita que ela havia feito para ele. Motivo gerou uma discussão que resultou na agressão.

Ela conta que não foi a primeira vez em que foi agredida pelo companheiro e que nunca havia feito um boletim de ocorrência.

