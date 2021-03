Imagens de cemitério mostram túmulo aberto e expõem crânio de defunto

Uma foto enviada ao YacoNews por um internauta mostra o que ele considera um total descaso. Quem vai ao cemitério de Sena Madureira visitar o túmulo de um ente querido que já se foi, infelizmente tem se deparado com essa situação. Há algum tempo uma catacumba aberta expõe o crânio de uma pessoa, o que deixa muitos visitantes constrangidos e até espantados com o inusitado.

“Falando ninguém iria acreditar, por isso enviei essa foto pra vocês do YacoNews. Acho um desrespeito com a memória da pessoa falecida. Na minha opinião já deveriam ter fechado esse túmulo. Já pensou, você chegar em um cemitério e se deparar com isso?”, indagou o internauta.

“Estão sendo feitos novos túmulos pelo poder público, isso é notório, mas os antigos não podem ser abandonas e deteriorados. O cemitério também é local de visitação, precisa de manutenção constante. Espero que uma providência seja tomada porque pelo que me disseram já faz um tempo que esse crânio está exposto sem que haja uma intervenção”, completou.

