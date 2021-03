Jovem é atingido com tiro na perna por criminosos em Corolla, na Baixada da Sobral

Matheus estava caminhando com um amigo em via pública próximo a um beco, quando foi surpreendido

O jovem Matheus Oliveira, 20 anos, foi ferido com um tiro na perna na noite desta quarta-feira (10), na rua das Flores, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Matheus estava caminhando com um amigo em via pública próximo a um beco, quando foi surpreendido por bandidos que estavam em um carro modelo Corolla de cor prata. Os criminosos passaram atirando contra a dupla e um dos disparos atingiu Matheus na perna direita. O amigo de Matheus saiu ileso. A vítima ainda conseguiu correr e entrou no beco. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros Atendimento e encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não conseguiu prender os autores do crime. A motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários