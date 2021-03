Leitos de UTI na Capital chegam ao sétimo dia seguido de colapso com 19 pacientes na fila

Desde sábado (13) não há vagas de terapia intensiva no Into e no Pronto-Socorro

O colapso na saúde pública do Acre chega nesta sexta-feira (19) ao seu sétimo dia seguido. Desde sábado (13) não há vagas em unidades de terapia intensiva no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e nem no Pronto-Socorro. As informações são do boletim de assistência à saúde.

As duas unidades, juntas, possuem 80 leitos de UTI, todos ocupados. Nos sete dias anteriores (6 a 12 de março), a menor taca de ocupação do Into ficou em 92%. Já o PS esteve em colapso em quatro dias, sábado, domingo, segunda e quarta.

Em todo o Acre, há apenas cinco leitos vagos pelo SUS, todos no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A taxa de ocupação total é de 95,3%. Doze pessoas estão na fila de espera para UTI em Rio Branco. Há uma semana o governo deu início ao envio de pacientes para fora do estado.

O número de óbitos por Covid-19 chegou nesta sexta a 1.168 em todo o estado. O total de infecções já se aproxima dos 65 mil.

Fila para UTI e transferências

19 pacientes com Covid-19 estão na fila à espera de um leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) segundo o boletim epidemiológico. Na noite desta sexta, cinco pacientes em estado mais grave devem ser transferidos para o Amazonas.

Desde o último final de semana, o Estado informou que iniciaria as transferências. Até hoje, somente o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul,havia recebido três pacientes, sendo que uma morreu horas após chegar à unidade.

