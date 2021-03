Mesmo sem autorização do governo, prefeitura do AC autoriza reabertura de academias

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, publicou um decreto na manhã desta sexta-feira (5) tratando da flexibilização do comércio em dias úteis da semana, na edição do Diário Oficial do Acre. A medida entra em vigor já nesta sexta.

Mesmo com o governo do Estado determinando que as academias só poderão funcionar a partir do dia 9 de março, o chefe do executivo municipal já autorizou o retorno, entre 5h e 22h, durante a semana.

A partir das 22h, nenhum serviço que não seja essencial poderá funcionar no município.

“Determinado a restrição no horário de funcionamento de todos os estabelecimentos e atividades comerciais com atendimento ao público, assim como de eventos em geral, que deverão permanecer fechados no período de 22h às 5h do dia seguinte”, diz um trecho.

A venda de bebidas alcóolicas na cidade, seja por restaurantes ou distribuidores, deve ser encerrada às 20h.

O comércio atacadista e varejista de gêneros alimentícios poderá funcionar até às 22h.

Foto: reprodução

