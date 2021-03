Mulher tentar escapar de carro em movimento após levar 8 facadas do marido, mas morre

Na segunda-feira (15), em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense do Rio de Janeiro , Kíssila Goudard, de 32 anos, foi morta a facadas pelo seu companheiro, Guilherme Maciel, de 35 anos. A vítima chegou a pular do veículo em movimento em que estava com o homem, mas não resistiu aos ferimentos. As informações foram apuradas pelo Jornal O Dia.

De acordo com as informações do Ronaldo Andrade Cavalcante, delegado titular da 134ª DP (Campos), Kíssila foi golpeada por cerca de oito vezes no tórax e abdômen. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Ferreira Machado pelo Corpo de Bombeiros, porém, ela acabou não resistiu aos ferimentos.

Guilherme Maciel foi apreendido em flagrante em um matagal perto do local onde ocorreu crime . Lá, foi encontrado o veículo em que o casal estava carbonizado. Até o momento, a motivação do caso ainda não foi descoberta.

Nos próximos dias, Guilherme se apresentará na delegacia para prestar esclarecimentos e pode responder pelo crime de feminicídio . Segundo o delegado, a prisão só ocorreu pois a vítima antes de falecer, consegui falar com as autoridades de que o autor do crime foi o seu companheiro, com quem era casada por três meses. Kíssila deixa três filhos do seu casamento anterior.

