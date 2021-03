Nego Di diz que Projota deve sair com rejeição alta: “Maior que 90%”

Nego Di quase entrou para a história do BBB ao sair do jogo com 98,76% dos votos. Contudo, mesmo que Karol Conká e seus 99,17% de rejeição sejam páreo duro, o humorista acredita que Projota estará nessa lista de mais desaprovados do reality.

“Se ele não for com a Lumena, sem essa galera que era do nosso grupo, vai sair com um índice de rejeição maior que 90%, com certeza. Ele só escapa desse Paredão porque é bem provável que ele vá com a Lumena”, disse ele, em entrevista à coluna, horas antes do Paredão de domingo (28/2) se formar.

Foto: reprodução/ globo

