Nicole Bahls fala de affair com Neymar e revela nome do ex que a traiu 25 vezes

No quadro Bola Fora, ela respondeu perguntas sobre as principais polêmicas de sua vida; confira!

No quadro Bola Fora, Nicole Bahls fez revelações bombásticas sobre sua vida pessoal e profissional. A modelo revelou que sofreu assédio no início da carreira e também comentou sobre o affair com Neymar;

“Tinha gente que era casada e pulava a cerca”, disse Nicole Bahls sobre colegas de trabalho que atuavam ao seu lado como Panicats. Mas, a ex-peoa garantiu que nunca foi assediada pelo elenco do programa Pânico.

No passado, o assédio vindo do diretor Gerald Thomas repercutiu e ela explicou por que não o denunciou. Segundo a ex-peoa, isso causaria problemas para ambos, já que estava no início da carreira e ficou com receio de se prejudicar. Mas, que agora, já foi e está tudo bem.

No reality show A Fazenda, Nicole Bahls fez declarações polêmicas sobre pessoas que passaram pela sua vida.

“Era o que tinha para o dia”, foi o que a ex-peoa respondeu sobre envolvimento com o jogador Neymar. Agora, ela contou que foram apenas uns “beijinhos” e que isso foi há muito tempo .

Nicole está casada há 7 anos, mas o casamento também foi cercado polêmicas e a festa foi caso de polícia! De acordo com a modelo, um convidado, que é promoter cuja inicial do nome é “S”, levou um amigo que causou toda a confusão e todos acabaram parando na delegacia.

O amigo do convidado foi acusado de roubar bolsas de duas convidadas do casamento, uma delas era madrinha de Nicole. A queixa foi feita e o caso resolvido.

A ex-peoa também revelou quem foi o jogador de futebol que a traiu mais de 25 vezes. Segundo ela, foi o atleta Victor Ramos, com quem se envolveu por mais tempo.

As revelações sobre o jogador não pararam! “Eu arrebento. Já taquei salto porque descobri chifre”, contou Nicole sobre o dia que quase agrediu o jogador ao descobrir a traição..

