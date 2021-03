Nível do Rio Tarauacá segue subindo e já desabriga mais de 100 pessoas em 6 bairros

As águas voltaram a subir em menos de 15 dias - o que preocupa as autoridades

O nível do Rio Tarauacá segue subindo, de acordo com a última medição realizada pela Defesa Civil Municipal.

O registro das 6h desta sexta-feira (12) aponta que o manancial chegou aos 10,65 m e está com mais de um metro acima da cota de transbordo, que é 9,50 m.

São seis bairros já afetados pela enchente (Bairro da Praia, Triângulo, Invasão do Buchão, Bairro das Flores, Parte do Centro e Entorno da BR 364), além de 22 famílias com casas atingidas, somando um total de 109 pessoas.

As águas baixaram no final de fevereiro, quando ocorreu a última alagação, mas voltaram a subir em menos de 15 dias – o que preocupa as autoridades.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários