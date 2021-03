Quem é o hacker brasileiro preso por vazar dados de 233 milhões de pessoas

Família ficou surpresa com nova prisão

A irmã do hacker, que não quis se identificar, falou com a equipe de reportagem da TV Integração sobre a nova prisão de Vandathegod. Segundo ela, o jovem estava em prisão domiciliar e utilizava tornozeleira eletrônica .Ela se disse surpresa com a nova ação:

Marcos Roberto Correia da Silva morava em uma casa simples no Bairro Laranjeiras junto com a mãe, três irmãos e dois sobrinhos. A irmã também contou que o hacker não dava dinheiro à família. “Aqui em casa não tinha [computador]. Ele ia pra lanhouse mexer. Depois ele apareceu com um notebook. Se tivesse dinheiro, eu estaria numa mansão. Acho que hacker ganha bastante dinheiro”, afirmou ela.

“Em casa ele ficava trancado no quarto. Minha mãe sempre aconselhava ele a ir trabalhar. Falava pra entregar currículo, que não era vida ficar no computador. O que minha mãe pode dar de educação, ela deu.”

Investigações da Operação Deepwater

Os investigadores identificaram que, em 2021, dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas foram disponibilizados em um fórum na internet. A página é especializada em troca de informações sobre atividades cibernéticas.

Nesse site, eram apresentadas informações de pessoas físicas e jurídicas, como CPF e CNPJ, nome completo e endereço.

De acordo com a PF, a divulgação de parte dos dados sigilosos foi feita gratuitamente por um usuário do fórum que, ao mesmo tempo, expôs a venda o restante das informações sigilosas — elas poderiam ser adquiridas com criptomoedas.

Após diligências, a PF identificou o hacker suspeito de obter, divulgar e comercializar os dados, assim como outro hacker que suspeito de vender os dados por meio de redes sociais próprias.

Invasão a entidades públicas e Exército

Em 2019 , Vandathegod chegou a ser preso em novembro de 2019, na Operação Defaced por suspeita de ter invadido os sites da Polícia Civil de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército Brasileiro. Na época, o computador encontrado na casa dele, em um assentamento de Uberlândia, foi apreendido.

Segundo o delegado chefe da Polícia Civil em Uberlândia, Marcos Tadeu de Brito Brandão, a prisão foi realizada em conjunto com a Delegacia de Crimes Cibernéticos de Belo Horizonte. Naquela ocasião, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), divulgou um vídeo nas redes falando da prisão “de uma pessoa que pode estar fazendo um estrago enorme em todas essas instituições”.

No dia seguinte, o delegado regional de Uberlândia afirmou que hacker fez cópia de dados importantes do governo. Contudo, conforme investigação da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Belo Horizonte, ele não havia recebido nenhum dinheiro para compartilhar as informações.