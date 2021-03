Sargento da PM morre de covid-19 no AC uma semana após perder filha para a doença

Sargento Pedro foi um dos militares atuantes dentro da PM, servindo na Capital e no interior

O sargento do 5º Batalhão de Polícia Militar do Acre, em Brasileia, Pedro Santos, é mais uma vítima da covid-19 no Acre. O batalhão se despediu de Santos, que não resistiu ao vírus covid-19, depois de lutar pela vida por quase uma semana.

Há pouco mais de uma semana, o militar perdeu uma filha de 25 anos também para o vírus. Com o cemitério público lotado, todas as vítimas estão sendo enterradas na cidade vizinha de Epitaciolândia.

Como o trajeto tem como caminho a rua do Quartel da Polícia Militar, os policiais realizaram uma última homenagem ao sargento.

Sargento Pedro foi um dos militares atuantes dentro da PM. Serviu no BOPE por alguns anos na Capital e depois foi transferido para o 5º Batalhão em Brasiléia, servindo na regional do Alto Acre até a manhã desta quarta-feira.

Com informações e fotos do O Alto Acre

