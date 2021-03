Sogro é preso suspeito de matar genro com tiros à queima roupa

O assassinato da vítima, Willians Ferreira Reis, de 28 anos, ocorreu no momento que ela organizava uma mudança.

Nesse momento teria chegado o sogro de Willians e, com a ajuda de mais dois suspeitos, atirou contra o jovem. Testemunharam afirmaram à polícia que o rapaz ainda tentou correr, mesmo ferido, e se escondeu atrás do caminhão de mudanças, mas o sogro voltou a atirar contra o genro.

Segundo a Polícia Militar (PM), Willians não morreu do lado do caminhão e conseguiu caminhar até a esquina de uma rua, mas o sogro foi atrás e lá deu um tiro na cabeça do genro.