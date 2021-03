Tati Quebra Barraco briga com fãs de Juliette nas redes sociais

Tati Quebra Barraco, 41, e o fã clube de Juliette Freire, 31, participante do BBB 21, entraram numa disputa no Twitter neste domingo (28).

Tudo começou quando a funkeira escreveu, na rede social, a mensagem “Tati Quebra cacto”, em referência ao emoji -pequeno desenho- que os seguidores da advogada e maquiadora usam para se identificarem como tais.

Pouco depois, Tati Quebra Barraco excluiu a publicação, mas já era tarde demais. Os fãs de Juliette trataram de compartilhar diversas críticas à funkeira, questionando até mesmo sua relevância artística.

Ela, então, voltou à rede social para alfinetar a legião de internautas que ajudou a catapultar a participante do BBB à fama. “Você já me torrou a paciência, fã da Juliette. Me hatear não vai mudar minha opinião”, disse usando a palavra “hate”, que inglês quer dizer odiar.

Houve quem gostasse da provocação de Tati Quebra Barraco, destacando que o fã clube de Juliette, de fato, pega pesado na hora de defender o ídolo.

Nos últimos dias, ele acusou os administradores das redes de Gilberto de derrubarem o Twitter da advogada e maquiadora, sem provas.

(Foto: Reprodução / Instagram)

