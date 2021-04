André Rizek compartilha cliques após Andréia Sadi dar à luz aos filhos gêmeos

André Rizek compartilhou no Instagram na manhã desta quinta-feira (8) alguns cliques após a mulher, Andréia Sadi, dar à luz os filhos gêmeos, Pedro e João. Nas imagens, é possível vê-lo segurando uma das crianças e também a jornalista deitada com os meninos no colo. “07/04”, legendou ele, se referindo à data do nascimento.

De acordo com Gabriela Moreira, jornalista do SporTV, os meninos nasceram pesando 2,8 quilos e 3,1 quilos. Segundo Natuza Nery, amiga do casal, Pedro nasceu um pouco antes de João. O obstetra, Renato Kalil, contou que um dos meninos estava sentado e publicou um vídeo mostrando os bastidores de antes do parto.

