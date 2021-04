BBB 2021: Sarah pode ser a única “Pipoca” entrevistada no Domingão do Faustão

Sarah pode ser a primeira participante anônima a ser entrevistada no Domingão do Faustão

Eliminada do paredão da última terça-feira (30), com 76,76% dos votos do BBB 2021, Sarah pode ser a primeira participante anônima a ser entrevistada no Domingão do Faustão. Segundo a colunista Carla Bittencourt, caso seja autorizado pela direção, a loira deve gravar com Fausto Silva na próxima sexta-feira (2).

Até agora, os únicos ex-brothers que participaram da atração foi Karol Conká, Projota e Carla Diaz. A ideia inicial era que nenhum participante fosse ao dominical, por conta da pandemia, porém com a polêmica de Karol, que resultou na rejeição de 99,17%, o apresentador aceitou entrevistá-la.

Ao que se sabe, é o comunicador quem decide a pessoa que estará ou não no palco. Como Sarah foi uma personagem interessante, que rendeu algumas polêmicas, inclusive saindo de favorita e vilã, a brasilense deve fazer parte dessa exceção.

Mas isso não quer dizer que todos que saírem terão a mesma oportunidade. De programa certo só contam o Mais Você e o Eliminação, do Multishow.

Inclusive, nesta quarta-feira (31), Ana Maria Braga pressionou a consultora de marketing ao falar sobre as declarações polêmicas envolvendo a pandemia e pediu para que ela se posicionasse sobre o assunto.

“A única coisa a fazer é: pedir desculpas. Desculpas para todas as vítimas, para as famílias. Quando entrei, as coisas estavam melhorando“, comentou a brasiliense.

Sarah ainda ressaltou que não foi para festas clandestinas na pandemia: “As festas que fui eram todas regulamentadas. Não fui em festas que não eram aprovadas pelo governo ou algo assim, eram todas regulamentadas. Isso não tira o meu erro. Só posso pedir desculpas”.

Enquanto ela estava no reality show, a sua equipe chegou a se posicionar de forma contrária às declarações dela.

No Twitter, eles afirmaram: “Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social – independente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância”.

“Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste”, destacou o perfil.

