Carlaz Diaz sobre Arthur: “Essa história não me pertence mais”

Carla Diaz gravou um IGTV respondendo diversas perguntas de fãs. Um dos internautas quis saber como ficaria a relação da atriz com Arthur Picoli após a saída do crossfiteiro da casa.

“Sempre fui muito sincera com meus sentimentos, muito verdadeira, tudo que vivi na casa foi de verdade, mas quando saí me deparei com uma realidade muito diferente, até porque lá dentro você só tem uma visão parcial das coisas, vi muita coisa que me deixou chateada e muito decepcionada, e não foi o que me falaram não, eu vi, a partir disso, eu acabei sentindo e pensando diferente, dessa forma, essa história não me pertence mais. Espero que me respeitem”, disse.

Carla também agradeceu o carinho da torcida “Carthus”, e quando perguntada qual o seu filme favorito da Disney, ela disparou: “Frozen, meu coração está igual o da Elsa”, disse.

Sobre seu maior mico, ela não teve dúvidas: “A ajoelhada, né? Muita gente não entendeu e me julgou, mas só pra deixar claro que eu me ajoelhei em referência à fechada que ele tinha me dado na casa. Enfim, foi uma brincadeira do casal”