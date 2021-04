Com Iza, festa do BBB21 tem desabafo de Juliette, plano de Viih Tube e choro

A cantora Iza foi a grande estrela da festa do BBB21 e animou os brothers que ainda estão confinados no reality show. Após a apresentação da artista, os participantes começaram a articular seus passos no jogo e planejar o próximo paredão. Em um momento da diversão, Juliette foi para o quarto e desabafou com João e Camilla sobre alguns incômodos.

Iza abriu a pista da festa com seus sucessos e fez todos dançarem. “Vocês fazem o Brasil feliz demais. Eu estou muito grata de estar com a minha família esse tempo todo”, comemorou a cantora, sendo ovacionada pelos brothers.

