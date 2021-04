Homem morre após ter 80% do corpo queimado em churrasco

Maurício Colombini, de 29 anos, morreu nesta sexta-feira (16/4) após ficar internado em na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral Vila Penteado por cinco dias, em São Paulo.

O acidente aconteceu em uma fazenda em Eldorado, no interior de São Paulo. O homem fazia um churrasco com dois colegas, no último sábado (10/4), quando tentou acender uma churrasqueira com álcool. O fogo se espalhou e deixou 80% do corpo de Maurício queimado.

O jovem foi levado pelos amigos até um Pronto Atendimento Municipal, onde recebeu cuidados de emergência. Em seguida, Maurício foi transferido ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, em Pariquera-Açu, para passar por uma cirurgia emergencial.

Pela seriedade do caso, o homem foi novamente transferido, dessa vez para o Hospital Geral Vila Penteado, na capital paulista. Ele ficou cinco dias internado, mas, nesta sexta-feira (16/4), não resistiu e veio a óbito.

Ao G1, o amigo de Maurício, Weliton Bacil, disse que a vítima tinha costume de acender a churrasqueira com álcool: “Eu sempre mandava ele ter cuidado. Ele levou álcool e foi acender, quando virou, tudo explodiu”.