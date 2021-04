Invasor nu entra no gramado e interrompe por alguns minutos Granada x Manchester United

Mesmo sem torcida liberada no estádio, um invasor conseguiu driblar a segurança e entrar no gramado nu pouco antes dos seis minutos do jogo de ida entre Granada e Manchester United, no estádio Nuevo Los Cármenes, na cidade do sul da Espanha, pelas quartas de final da Liga Europa. Era Olmo García, empresário famoso na região por fazer protestos sem roupa em prol do meio ambiente, sustentabilidade e paz mundial.

O invasor atravessou o campo de uma lateral a outra e se jogou no gramado. Logo foi interceptado pela polícia e foi retirado em seguida.

