Klopp elogia Vinicius Jr. antes de duelo com Real: “Impressionado”

Prestes a enfrentar novamente o Real Madrid, Jürgen Klopp teceu elogios ao brasileiro Vinicius Junior, um dos principais jogadores do time espanhol na vitória sobre o Liverpool por 3 x 1, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O treinador do time inglês disse ter ficado “impressionado” com a atuação do atacante.

“Fiquei impressionado, mas não surpreso. Ele tem um talento incrível, mas já sabíamos disso, antes mesmo de chegar ao Real, onde obviamente melhorou”, comentou o alemão. Na semana passada, na Espanha, o brasileiro marcou dois dos três gols do Real, que nesta quarta jogará por empate ou derrota por 1 x 0 para avançar.

