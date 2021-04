Márcia Abreu traz o lançamento do livro ‘Verbos Divinos’, de Eliane Sinhasique

VERBOS DIVINOS

Já disponível na plataforma de e-books, a Amazon, o livro Verbos Divinos – Revelações sobre um Deus empreendedor, de autoria da Eliane Sinhasique.

*No livro, a autora descreve um Deus humano, que pensou e repensou sua grande obra, a terra. Nele, ela também nos ensina a usar os 8 verbos divinos, que Deus usou em sua criação, para nortear nossa vida terrena: Existir (haja), ver, fazer, semear, fecundar, criar, abençoar e dominar.

*O livro é digital e pode ser adquirido pelo link:

http://bit.ly/verbosdivinoslivro

Parabéns da Coluna com muitos vivas à Meire Lameira, aniversariante desta quarta, 7.

LOCKDOWN

Nesta quarta, 7, governador Gladson Cameli, anunciou a descontinuidade do decreto(lockdown) de fechamento dos supermercados e postos de gasolina aos fins de semana.

*Vale salientar que as medidas de cuidado e isolamento social, continuam VALENDO.

PARABÉNS JORNALISTAS

Aos jornalistas, pelo dia, comemorado ontem, 7, trabalhadores da palavra, da escrita, da inteligência, na árdua tarefa de levar conteúdos à todos…PARABÉNS!

Click da advogada Marina Barbosa Ernesto com as filhas Elisa e Helena, no melhor estilo, comemorando a Páscoa. ATO SIMBÓLICO

Nesta quinta, 8, às 17h, o Sintesac promove, Novo Pronto Socorro de Rio Branco, ato simbólico em homenagem à memória dos quase duzentos profissionais de saúde que, infelizmente, perderam suas vidas durante o combate ao Coronavírus.

*Um momento de vigília, com orações, externando pesar, solidariedade e força à todos os familiares e amigos das pessoas que partiram enquanto atuavam contra a COVID-19.

*O distanciamento e cuidados necessários, serão tomados durante o ato da homenagem.