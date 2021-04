Marlene Mattos acusa Xuxa de calúnia ao registrar ocorrência

Marlene Mattos, a conhecida diretora de televisão, recorreu à 42ª DP do Rio para registrar ocorrência contra Maria da Graça Xuxa Meneghel, a apresentadora Xuxa.

Pois Marlene acusa a “Rainha dos baixinhos” de calúnia. Ela descreveu o fato ao delegado responsável citando a entrevista concedida por Xuxa à Veja, em 27 de janeiro, onde a apresentadora diz ter sido “roubada, enganada, usada e manipulada”.

“Descreve-se neste momento trecho da entrevista onde resta claro o crime cometido pela Autora. O entrevistador faz a seguinte pergunta. “Antes de assumir o controle de sua carreira e negócios levou muitos golpes?” resposta, “Olha, eu poderia ser duas ou três vezes mais rica. Fui tudo o que as pessoas imaginam: enganada, usada, manipulada, roubada. Quando falo disso, vem logo a imagem da Marlene, mas não foi só ela. Insisto em dizer que confiei demais em todas as pessoas próximas a mim. Fui passada para trás por coreógrafo, maquiador, fotógrafo. Digo sem vergonha que fui inocente, boba, burra mesmo”, consta na dinâmica do fato.

Como se sabe, Marlene e Xuxa trabalharam juntas por anos. O registro feito pela diretora aconteceu dias depois à entrevista, em 29 de janeiro.

O caso, porém, só foi encaminhado ao TJ do Rio somente no final de março, quando passou a tramitar na 9º Juizado Especial Criminal.