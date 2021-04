Mortes violentas, R$ 40 mil por leito covid no AC, mudança no decreto e outras; mais lidas

Confira as matérias mais acessadas da semana na nossa retrospectiva semanal.

SEGUNDA-FEIRA

Pastor evangélico que teve casa invadida é ferido com tiro no abdômen e Hospital particular no AC cobra R$ 40 mil antecipado por leito para paciente com covid-19

O pastor evangélico Erivan Barbosa Chagas, 49 anos, teve sua residência invadida e foi atingido com um tiro no abdômen, na noite deste domingo (28), no km 29 do Ramal do Limoeiro, na região do Quixadá, na zona rural de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um vendedor na capital que preferiu não se identificar e precisou internar o seu pai de 57 anos na última sexta-feira (27), com coronavírus, no Hospital Santa Juliana, teve que antecipar o pagamento de R$ 40 mil à unidade de Saúde para conseguir um leito. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Mulher com Covid-19 morre por falta de UTI na Capital e homem é morto durante assalto no bairro Distrito Industrial em Rio Branco

Alcileia Freire morreu na noite de segunda-feira (29) ao chegar em Rio Branco. Ela é a paciente que foi trazida de Sena Madureira numa ambulância que ficou parada na BR-364 por várias horas devido uma obra na pista. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

João Vitor Lima de Souza, de 19 anos, foi morto com dois tiros, na noite desta terça-feira (30), na rua Três, no Distrito Industrial, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Desaparecido há 4 dias no AC, jovem enviou mensagem à amiga em tom de despedida, e Alan Rick mostra primeiro encontro entre esposa e filho após ela sair da UTI

O jovem Elionai da Silva Souza, de 18 anos, está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (26), quando saiu de sua casa no bairro Cidade Nova para ir a um mercado fazer compras para a sua avó e não retornou. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O deputado Alan Rick usou o seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (31) para publicar um registro emocionante. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUINTA-FEIRA Governo amplia abertura de serviços e postos de combustíveis no AC e macacos encontrados agonizando no AC estavam com febre amarela Em edição extra do Diário Oficial do Acre no fim da tarde desta quinta-feira (1), véspera de feriado, o governo do Estado divulgou alteração do Decreto 8.147 que determina o modelo de funcionamento de serviços essenciais e abastecimento de veículos oficiais durante finais de semana e feriados. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Nesta quinta-feira (1) o Núcleo de Zoonoses da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que a morte dos macacos guaribas, encontrados agonizando no interior do Acre, foi causada por febre amarela. CONFIRA NA ÍNTEGRA. SEXTA-FEIRA Geladeiras doadas pela Energisa e Prefeitura para vítimas da alagação são colocadas à venda, e senamadureirense de escola pública tira 980 pontos na redação do Enem Posts feitos em grupos de vendas nas redes sociais oferecem geladeiras oriundas da campanha da Energisa, que numa parceria com a Prefeitura de Rio Branco, entregou na quinta-feira (1°) pelo menos 72 refrigeradores para as famílias que foram atingidas pela alagação. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Filha da operadora de caixa Alcinira Araújo, de 37 anos, a estudante Sthefanny Araújo Sá, de 17 anos, aluna do 3º ano do ensino integrado no Instituto Federal do Acre, Campus Sena Madureira, foi uma das que mais se destacaram no resultado da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

