Prefeitura de Marechal Thaumaturgo prorroga suspensão do atendimento ao público

A prefeitura de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, prorrogou nesta segunda-feira (12) o decreto lançado no dia 19 de março que dispõe sobre a suspensão do atendimento ao público em órgãos, secretarias e departamentos municipais.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e tem validade indeterminada.

Não serão afetadas pela suspensão os atendimentos das Unidades de Saúde Municipal. Para o Conselho Tutelar que deverão ser feitos agendamentos pelo número (68) 98427-2927 e/ou e-mail conselhotutelar.mt@hotmail.com.

A cidade isolada por terra já tem 1.045 casos confirmados de Covid-19 e oito óbitos.