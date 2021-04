Roberto Duarte cobra manutenção na ponte sobre o Rio Tarauacá

O deputado estadual Roberto Duarte cumpre extensa agenda no interior do Acre. Ao chegar em Tarauacá, no final da tarde desta quarta-feira, 14, gravou um vídeo alertando para as péssimas condições da ponte.

Segundo o parlamentar, em 2018, ele chamou a atenção das autoridades competentes para o perigo de desmoronamento da ponte sobre o Rio Tarauacá. “As péssimas condições da ponte sobre o rio Tarauacá podem deixar os municípios do Vale do Juruá isolados. A qualquer momento ela pode desabar causando riscos para a população que trafega por aqui. O que estão aguardando para fazer essa manutenção?”, questionou Roberto Duarte.

O deputado aproveitou a estada no município de Tarauacá e visitou a comunidade Lauriete Borges, no bairro Triângulo, para ouvir as demandas da população, juntamente com a ex-vereadora Maria José.

“Dentre as principais reivindicações está a falta de água potável em suas casas. Sabemos que todo cidadão tem direito a água e ao saneamento básico. Eles estão cobrando o que está na constituição. Vamos trabalhar e buscar junto ao Governo do Estado o atendimento dessas demandas, que são fundamentais para a melhoria da vida da população”, destacou Roberto Duarte.