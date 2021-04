Ronaldo Fenômeno distribui Playstation 5 a atletas do Real Valladolid

Um dos proprietários do Real Valladolid, Ronaldo Fenômeno é conhecido por sua generosidade com os atletas da equipe. O último de seus atos caridosos foi dar Playstations 5 para todos os atletas do plantel.

“Uma vez, ele apenas nos deu um Playstation 5 após uma vitória. Ele é muito sociável e toma um café às vezes”, comentou o lateral Janko ao portal Blick.ch. O ex- jogador também teria convidado alguns atletas para visitar sua casa e jogar algumas partidas no console.

