Vídeo: jovem atleta negro é forçado a sentar em armário com bananas

Um jovem negro, atleta de futebol americano da escola de ensino médio em Moline, nos Estados Unidos, foi forçado a sentar em um armário cheio de cascas de bananas.

A cena foi registrada em vídeo, enquanto um companheiro de equipe ameaçava quebrar seus joelhos caso não cumprisse a ordem.

O caso de “racismo perturbador”, conforme definiu o chefe de polícia de Moline, Darren Gault, está sendo investigado.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima visivelmente constrangida antes de “acatar a ordem”.

Com a identidade preservada, o estudante-atleta emitiu um comunicado, por meio do Ministério Público do Condado de Rock Island, agradecendo o apoio, mas pedindo sua “vida de volta”.

Black high school football player is filmed being forced to sit in a locker filled with banana peels after teammate threatened to ‘break his knees’ if he didn’t do it at Moline High School in northwest Illinois.pic.twitter.com/pdLQ9628oe — Equally Divided (@DividedEqually) April 13, 2021

“Quero deixar claro que estou bem. Todos estão preocupados comigo e eu realmente aprecio isso. Em segundo lugar, todos podem parar de falar sobre o incidente e o vídeo? Entendo que todos querem justiça para mim e querem que o que eles acham que seja certo seja feito, mas eu já expressei meus sentimentos à polícia e aos meus amigos sobre como me sinto sobre tudo”, afirma o estudante.

“Humano, não vítima”

O jovem encerra o comunicado pedindo paz para ele e seus companheiros de time. “Eu amo o time de futebol em que estou e eles são do bem.

Eu sei disso pessoalmente. Falei com as pessoas envolvidas individualmente e elas me pediram desculpas. Tivemos uma conversa sincera sobre isso e eu disse a eles como me sinto.

Então, por favor, não os assedie, intimide ou os ameace. Por último, eu quero ter minha vida de volta, e minha vida de estudante-atleta de volta aos trilhos.

Então, se você me vir ou souber quem eu sou, trate-me primeiro como um humano, não como uma vítima.”